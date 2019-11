Zachráni Alibaba Hongkong? Chystá tam rekordný predaj akcií

13.11.2019, 15:19 | ČTK

Čínsky internetový gigant Alibaba Group sa vo štvrtok chystá ponúknuť na akciovej burze v Hongkongu svoje akcie až za 13,4 miliardy dolárov. S odvolaním sa na dva informované zdroje o tom informovala agentúra Reuters.

Išlo by o najväčšiu cezhraničnú sekundárnu ponuku akcií a znamenalo by to veľkú vzpruhu pre Hongkong. Ten sa kvôli viac ako päť mesiacov trvajúcim protestom a obavám z vplyvov obchodnej vojny medzi USA a Čínou po prvýkrát za desať rokov prepadol do recesie.

Ďalší zdroj však upozornil, že firma sa síce na štvrtkovú ponuku pripravuje, termín by sa v závislosti od protestov mohol ešte zmeniť. Hovorca Alibaby tieto informácie odmietol komentovať.

Pôvodne sa očakávalo, že by Alibaba mohla cez ponuku akcií získať až 15 miliárd dolárov. Podľa zdroja sa teraz chystá predať 500 miliónov kmeňových akcií, vrátane takzvanej greenshoe opcie, ktorá umožňuje počet odpísaných akcií zvýšiť, ak je dopyt po nich vysoký. Firma by tak mohla získať až 13,4 miliardy dolárov. V Hongkongu budú podľa očakávania akcie ponúknuté za cenu nižšiu až o päť percent oproti cene akcií na burze v New Yorku.

S akciami Alibaby sa v New Yorku obchoduje už od roku 2014. Firma drží aj rekord v najväčšej primárnej verejnej ponuky akcií (IPO) na svete. Jej výška bola 25 miliárd dolárov.

Alibaba v rovnakom čase plánovala aj vstup na burzu v Hongkongu, štruktúra riadenia firmy však nespĺňala pravidlá tamojšej burzy. Hongkong vlani svoje pravidlá upravil, aby prilákal čínske technologické giganty. Alibaba je prvou firmou, ktorá tento nový systém otestuje.

Plány oddialili nepokoje

Alibaba pôvodne plánovala predaj akcií ešte v auguste tohto roka, plán nakoniec odložila kvôli protivládnym protestom. Podľa jedného zo zdrojov Alibaba verí, že sa jej podarí prekonať negatívnu náladu na finančných trhoch v Hongkongu, ktorú majú na svedomí práve prebiehajúce nepokoje.

Predaj akcií v uvedenej hodnote by mal byť najväčším predajom akcií na tamojšej burze od roku 2010. Podľa údajov spoločnosti Dealogic bude najväčším následným predajom akcií zameraných na novú burzu. Alibaba zatiaľ neuviedla, čo plánuje urobiť s peniazmi, ktoré z predaja získa. Firma sa však snaží rozšíriť si klientskú základňu v Číne mimo veľké mestá, teda aj do menej rozvinutých oblastí.

Od vstupu na burzu v New Yorku sa cena akcií firmy viac než zdvojnásobila a od začiatku tohto roka vzrástla o približne 36 percent. Trhová hodnota Alibaby je teraz takmer 490 miliárd dolárov. Akcie firmy na burze v New Yorku zareagovali na túto správu poklesom zhruba o 1,5 percenta. Zostávajú však blízko tohoročného maxima.