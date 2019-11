Zachráni české najobľúbenejšie „esúvečko“ bratislavský Volkswagen?

26.11.2019, 11:00 | Radovan Žuffa | © 2019 News and Media Holding

Viac svetla do budúceho fungovania bratislavského závodu Volkswagen najnovšie vniesli jeho odborári. „Diskutovali sme o jednotlivých informáciách, ktoré sú kľúčové pre zamestnancov. Dozvedeli sme sa podrobnosti o nábehu, školeniach a produkcii modelu Škoda Karoq,“ uviedli koncom minulého týždňa na svojej stránke na sociálnej sieti odborári zo Základnej organizácie Oz Kovo Volkswagen Slovakia.

Naznačili tak, že doterajšie dohady o výrobe českého rodinného auta by mali byť realitou. TREND ešte pred necelým mesiacom avizoval, že Bratislava by podľa vtedajších tvrdení predstaviteľov skupiny mohla získať do produkcie české SUV Škoda Karoq.

Spomínané tvrdenia vyplynuli z avizovanej snahy nemeckej skupiny prerozdeliť výrobu a portfólio jednotlivých modelov v európskych závodoch tak, aby sa uvoľnili kapacity na začiatok výroby jednotlivých elektromobilov vo vybraných prevádzkach.

Cieľom presunu Karoqu je totiž

