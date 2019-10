Zamestnávajú vyhorených aj mentálne postihnutých. Ako sa darí sociálnym podnikom?

23.10.2019, 14:30 | Veronika Rajničová | © 2019 News and Media Holding

Začiatky sociálnych podnikov na Slovensku boli chaotické. Aj preto si nesú nálepku podozrivých či nedôveryhodných firiem. Tá im prischla najmä za éry ministerky Viery Tomanovej. Počas jej pôsobenia na rezorte sociálnych vecí viaceré po čase zrušili svoj štatút a ďalej veselo narábali so zvereným majetkom. Ministerstvo to od minulého roka skúša znova a tak vďaka novému zákonu začala vznikať ich nová generácia. Zatiaľ však len veľmi opatrne.

Prvý typ sociálneho podniku v rámci Európy, ktorý repasuje a ekologicky likviduje použitý hardvér, spustil koncom septembra na Slovensku plnú prevádzku. Zamestnáva zdravotne znevýhodnených a sľubuje, že sto percent zisku investuje naspäť do spoločnosti. Konateľ AfB na Slovensku Marek Antoňák hovorí, že časom by mohli zamestnať 50 ľudí.

AfB poskytuje IT servis, ktorý sa začína zberom vyradeného hardvéru. Vo firmách zbierajú počítače, tablety, telefóny, monitory aj tlačiarne. Následne všetky dáta bezpečne vymažú a nainštalujú nový softvér. Použiteľný hardvér potom ďalej predajú na sekundárnom trhu a nepoužiteľný ekologicky zrecyklujú.

Firma vznikla v Nemecku, no postupne sa rozšírila do ďalších krajín Európy. Všade funguje na báze sociálneho podniku. „Naša misia nie je len ekologická. Chceme, aby ľudia, ktorí to majú s uplatnením zložité kvôli zdravotným ťažkostiam, mali rovnaké platové podmienky a mohli fungovať plnohodnotne,“ vysvetľuje M. Antoňák.

Ďalší pokus ministerstva

Dnešné sociálne podniky sú už tretím pokusom o podobný systém podnikania. Ani jeden z predchodcov neuspel. Nový zákon z roku 2018 má ošetriť predchádzajúce prešľapy. V súčasnosti ich podľa ministerstva práce funguje štyridsať.

Väčšina je sústredená na východe v Prešovskom a Košickom kraji. Ministerstvo práce predpokladá,

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť