Zatkli šéfa poľskej pobočky Huawei a Poliaka z Orangeu. Podozrievajú ich zo špionáže

11.01.2019, 14:16 | TASR

Príslušníci poľskej civilnej kontrarozviedky (ABW) zadržali v utorok jedného občana Poľska a jedného Číňana, ktorí sú podozriví zo špionáže. Informovala o tom v piatok poľská verejnoprávna televízia TVP Info.

V prípade čínskeho občana ide o jedného z riaditeľov poľskej pobočky čínskeho telekomunikačného koncernu Huawei. Zadržaný Poliak je bývalý dôstojník ABW. Obaja boli zadržaní v utorok ráno, pričom príslušníci ABW uskutočnili zásah v miestach ich bydliska súčasne.

Okrem zadržania podozrivých, ktorí sú obvinení zo špionáže v prospech čínskych tajných služieb, zaistila ABW v priestoroch poľskej pobočky spoločnosti Huawei dokumenty a elektronické údaje.

Prehliadka bola vykonaná aj v pobočke spoločnosti Orange, pre ktorú Poliak v súčasnosti pracuje. V ABW pôsobil do roku 2011 ako šéf oddelenia IT bezpečnosti. Obom zadržaným hrozí v Poľsku za špionáž do desať rokov väzenia.