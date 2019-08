Žigov Taper slabne. Slovensko už vyváža menej dreva, ani ho toľko nespaľuje

16.08.2019, 09:00 | Ivan Haluza | © 2019 News and Media Holding

Slovensko má dreva dostatok, keď má zalesnených vyše 40 percent územia. Realitou donedávna bolo, že až tretina vyťaženého dreva sa spracúvala po jeho vyvezení v zahraničí. A čoraz viac tejto suroviny končilo len v kotloch na výrobu energií. Posledné roky sa tieto negatívne trendy začínajú otáčať.

Spaľovanie i vývoz dreva do zahraničia klesajú. Aj tak pre slovenské drevospracujúce fabriky nezostáva dostatok domáceho dreva, a preto si ho v čoraz väčších objemoch dokupujú spoza hraníc. Navyše sa v slovenskom obchode s drevom redukuje trhový výtlak dlhoročného ministra slovenských vlád, smeráka Petra Žigu. Za ostatné dva roky klesli tržby jeho veľkého obchodníka s drevom, spoločnosti Taper, až o tridsať percent.

Až po vstupe do politiky

To, že bývalý minister životného prostredia a súčasný šéf rezortu hospodárstva zároveň podniká s drevom, nie je to úplne štandardné. O to viac, že v brandži výrazne podrástol až po vstupe do politiky.

Do roku 2016 sa tržby jeho firmy dostali rýchlymi skokmi na 39,3 milióna eur. V tomto období mohol Taper ročne zobchodovať okolo 400-tisíc kubíkov dreva. Prešiel cezeň zhruba každý dvadsiaty piaty meter kubický vyťažený zo slovenských lesov.

Minister P. Žiga bol neohrozene najsilnejším slovenským

