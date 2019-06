Zistite, ktoré auto sa k vám hodí

Nová CLA je neprehliadnuteľná kráska s extravagantným zovňajškom a tak inteligentným interiérom, že katapultuje tento model do samostatnej triedy.

20.06.2019, 12:00 | We Know How

Sebavedome spĺňa zaužívané očakávania prémiového klienta a prekvapuje technológiami, ktoré by ste v aute nečakali. CLA posúva automobilovú inteligenciu do doposiaľ nepoznaných výšin. Kedy ste sa naposledy rozprávali s autom? Prvá generácia zažila neuveriteľný úspech a tá nová je ešte inteligentnejšia a emocionálnejšia. Je mnoho dôvodov, prečo milovať toto auto, a jedným z nich je vzhľad. Nový Mercedes-Benz CLA so svojím unikátnym štýlom a dravým dizajnom zažiari všade. A spolu s ním aj jeho majiteľ. Nová CLA trendy nesleduje, ale diktuje ich. Podobáte sa? CLA nie je auto pre každého, je pre milovníkov krásy a dizajnu, pre milovníkov rýchlej jazdy a je dokonalým spoločníkom na to, aby svojho majiteľa zaviezlo ďaleko od bežnej každodennosti. Je pre Teba. Jazda v ňom je prudko návyková. Odviažte sa a zažite skutočnú radosť zo šoférovania, zoberte nový Mercedes-Benz CLA na predvádzaciu jazdu. Vďaka progresívnemu dizajnu a najmodernejším technológiám v kokpite zmení CLA kompletne vašu pred-stavu o šoférovaní. Predstavujete si taký interiér auta, v ktorom nemusíte vôbec nič nastavovať, iba sa uvoľniť, relaxovať a užívať si skutočnú radosť z jazdy? Ak áno, zoznámte sa s inteligentným interiérovým asistentom Mercedes-Benz User Experience (MBUX). Auto vie komunikovať aj gestami, počúva na hovorenú reč a rozlišuje medzi hlasom vodiča a spolujazdca. Naštartujete vozidlo a všetko sa automaticky synchronizuje. Prostredníctvom dotyku, hlasu, pohybu či pulzu, rozpozná automobil vašu náladu a dokáže určiť atmosféru jazdy. Sci-fi je žáner, ktorému CLA rozumie. Zdroj: Ilustračné foto. Maskulínny tvar a dopredu naklonená predná maska robia z tohto auta poriadneho dravca. Do rúk dostávate žraloka, ktorý popiera zákony aerodynamiky, a predsa je extrémne bezpečný. CLA priťahuje všetky pohľady na seba. A na vás. Nebojte sa zažiariť! Články označené logom TREND WE KNOW HOW sú pripravené v spolupráci s komerčnými partnermi. Redakcia nie je ich autorom, napriek tomu môžu byť pre čitateľa prínosné