Zlatý rok pre Arnaulta. Najbohatší Európan uskutočnil historický obchod

03.01.2020, 17:00 | Veronika Rajničová | © 2020 News and Media Holding

„Stále sme malí. Len sme začali...Sme jednotkou, no stále môžeme ísť ďalej,“ povedal Bernard Arnault pre Financial Times začiatkom roka 2019. A skutočne sa mu to podarilo. Na sklonku dekády uskutočnil najväčšiu akvizíciu v histórii luxusu. LVMH tiež zaznamenal tento rok najvyšší prírastok trhovej hodnoty spomedzi európskych firiem. Stúpla mu o približne 73 miliárd eur.