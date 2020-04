Znepokojivé čísla. Predaj áut sa v marci výrazne prepadol

17.04.2020, 16:23 | TASR | ČTK

Počet registrácií nových osobných áut v Európskej únii v marci medziročne klesol o 55,1 percenta na 567 308. Oznámilo to Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA). Na väčšinu trhov dopadli karanténne opatrenia, prevažná časť predajcov áut mala kvôli šíreniu koronavírusu od polovice marca zatvorené.

Najviac sa predaj osobných áut v marci znížil v Taliansku, medziročne o 85,4 percenta. Registrácia nových osobných áut v marci klesli vo všetkých 27 krajinách Európskej únie - po Taliansku najviac vo Francúzsku (o 72,2 percenta) a v Španielsku (69,3 percenta). V Nemecku bola situácia priaznivejšia, predaj nových áut sa tam ale aj tak znížil o 37,7 percenta.

V prvom štvrťroku klesol v EÚ dopyt po nových autách o 25,6 percenta. Prepad vykázali všetky veľké únijné trhy, a to Taliansko (o 35,1 percenta), Francúzsko (o 34,1 percenta), Španielsko (o 31 percent) aj Nemecko (o 20,3 percenta).

Jednotkou na európskom trhu zostáva nemecká automobilová skupina Volkswagen s podielom na trhu 29 percent. Odbyt áut z tejto skupiny, do ktorej patrí aj automobilka Škoda Auto, klesol medziročne o 46,2 percenta. Odbyt skupiny PSA Group, ktorá vyrába napríklad vozidlá Peugeot a Citroën, sa znížil o 68,1 percenta, odbyt áut zo skupiny Renault o 64,7 percenta.

Volkswagen (VW) oznámil celkový pokles predaja áut za 1. kvartál takmer o štvrtinu. Najviac sa pod to podpísal marec, v ktorom predaje klesli približne o 38 percent. Spoločnosť v piatok informovala, že v období od januára do konca marca predala približne 2 milióny áut. Medziročne to predstavuje pokles o 23 percent.Za marec predal VW približne 623-tisíc áut. To je o 37,6 percent menej než v marci predchádzajúceho roka.