Zo Schwechatu sa lieta aj za ceny ako v happy hour. Má to však háčik

31.12.2018, 17:30 | Ján Blažej

Na webe maďarských lowcostových aerolínií Wizz Air asi dlho sviatkovali, lebo ešte aj pred Silvestrom vytrvalo za jediné euro ponúkali z Viedne letenky do exkluzívneho juhoizraelského letoviska Eilat pri Červenom mori, hoci to mal byť iba vianočný darček.

Trend.sk po sviatkoch už jednoeurovú ponuku nenašiel. Rovnako expresne sa vypredali aj jednoeurové letenky do Eilatu zo Sofie. Tých za euro nebolo ani päť percent a bol to iba hlasný dopredaj miest, ktoré by zostali voľné.

Hlboko pod cenu nákladov na prevádzku airbusu i pod cenu letiskových poplatkov sú však aj ďalšie, hoci trochu „drahšie“ letenky do Eilatu.

Z Viedne sa na január predávajú aj za 9,99, 14,99 či 19,55 eura, v Sofii je šesť z desiatich januárových letov iba za 9,99. Čosi menej je lacných leteniek na február a marec, lebo akcia trvá do 31. marca.

