Zo Sliaču sa dostanete do Turecka aj Grécka

03.05.2019, 15:30 | TASR

Turecká Antalya by mala byť prvým cieľom tohtoročnej charterovej sezóny na Letisku Sliač. Dovolenkári by mali odletieť 6. júna, pričom rovnaká destinácia by mala byť aj cieľom nasledujúceho letu, 7. júna. „Sme však ešte na začiatku mája, a to je čas, kedy sa finalizujú od leteckých dopravcov všetky ich požiadavky,“ uviedol obchodno-ekonomický riaditeľ Letiska Sliač Marian Korytiak. Asi k stovke plánovaných letov tak ešte pribudnú ďalšie.