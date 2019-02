Nijako sme nepochybili, bráni sa po poľskej kauze zvučné meno slovenského mäsiarstva

07.02.2019, 14:41 | Ivan Haluza | © 2019 News and Media Holding

Mäso zo škandalóznych poľských bitúnkov, v ktorých podvodne zabíjali aj choré kravy, spojili v uplynulých dňoch domáci potravinoví inšpektori s viacerými slovenskými mäsopredajňami či obchodníkmi s potravinami. Medzi tuzemskými odberateľmi podozrivého poľského mäsa sa objavilo aj jedno väčšie a pomerne prekvapivé meno domáceho mäsobiznisu.

Inšpektori totiž medzi odberateľmi problémových poľských bitúnkov menovali aj bardejovské mäsiarstvo Cimbaľák, ktoré už dlhé roky stavia hlavne na tradičnej a kvalitnejšej mäsovýrobe. Svoje výrobky nepredáva iba na Slovensku či v Česku a Maďarsku, ale dodáva ich aj na mimoriadne náročný rakúsky trh.

Dnes sa mäsokombinát Cimbaľák, za ktorým stojí dlhoročný východoslovenský mäsiar Juraj Cimbaľák, ohradil, že všetko jeho mäso, ktoré pochádzalo z problémového poľského bitúnku, bolo v poriadku.

Toto vyhlásenie poslal médiám bardejovský podnik s tým, že to nedokazujú iba doklady, ktorými bolo mäso opatrené, ale aj jeho vlastné vnútorné kontroly. Sám si totiž kontroluje všetko nakúpené mäso.

Aj okom a nosom to malo byť v poriadku

Podnik uvádza, že ním dovezené poľské hovädzie mäso nepochádzalo z chorých kráv a nebolo pokazené. Má na to k dispozícii doklady nielen zo spomínaného poľského bitúnku z Mazovského vojvodstva, ale aj z Veterinárneho hygienického ústavu vo Varšave.

Podnik tiež upozorňuje na vlastné kontroly. „Naša spoločnosť po dodávke mäsa taktiež vykonala všetky náležité kontroly – senzorickú, vizuálnu aj pachovú. Takisto sme nezistili akúkoľvek závadnosť,“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Mäsovýroba Cimbaľák Pavol Sčensný. Dodáva tiež, že ak mäso pochádza z chorých zvierat, jeho nevyhovujúcosť je spoznateľná aj voľným okom. Mäso je mazľavé a má na sebe znateľné čierne fľaky.

Celkovo pritom z problémového poľského bitúnku Cimbaľák odobral bezmála 114 kilogramov mäsa. Zhruba pätinu všetkého potenciálne rizikového mäsa, o ktoré sa v posledných dňoch zaujímala slovenská štátna inšpekcia.

Všetko toto mäso pritom podnik nespracoval vo svojej vlastnej výrobe, ale ho dodal ďalej do tuzemských gastro zariadení. „Ak by mäso vykazovalo akékoľvek známky toho, že je nevyhovujúce, tak ani my a ani naši následní odberatelia by sme ho neprevzali,“ pokračuje šéf firmy.

„Obchodovanie s chorým mäsom považujeme za vysoko neetické a odsudzujeme ho,“ doplnil manažéra majiteľ podniku J. Cimbaľák.

Nie všetko muselo byť zle

Aj samotné slovenské kontrolne orgány už predtým naznačili, že nie všetko poľské mäso dovezené z problémových bitunkov muselo byť zlé. Cez deň totiž bitúnky bežali úplne štandardne. Choré a potenciálne nebezpečné zvieratá sa v nich bez dozoru veterinárov zabíjali len po nociach.

Mäsovýroba Cimbaľák zamestnáva zhruba 200 ľudí a jej ročné tržby siahajú k 15 miliónom eur. Firma je už dlhodobejšie zisková, i keď profity nemá nijako výrazne. Podobne ako mnoho iných mäsokombinátov, ktoré sú pod všeobecným cenovým tlakom. Predvlani napríklad Cimbaľák zarobil iba 80-tisíc eur.

Jeho majiteľ J. Cimbaľák pracoval v mäsopredajni už za socializmu. Po roku 1989 podnikal s vlastnými mäsopredajňami. Väčší mäsokombinát rozbehol po prelome milénia.

Začiatkom tohto týždňa firma upozornila aj na možné prepúšťanie. „Naši obchodní partneri nám pozastavili objednávky, čo sa odzrkadlilo na tom, že sme boli nútení nariadiť väčšine našich zamestnancov čerpanie dovoleniek. V súčasnosti nevyzerá, že sa situácia zlepší, aj preto sme na miestnom úrade práce nahlásili hromadné prepúšťanie. Spolu ide o 120 ľudí, ktorým z titulu pozastavených objednávok nedokážeme zabezpečiť prácu,“ dodal P. Sčensný.