12 rokov iPhonov. Takto vyzerali a fungovali kultové smartfóny od Applu Už o pár hodín bude mať premiéru ďalšia generácia iPhonov, pravdepodobne nazvaná jednoducho 11. Konkrétne má ísť o trojicu nových iPhonov. Apple tak pokračuje vo filozofii, ktorú započal vlani. Doteraz to bol vždy len jeden model za rok, neskôr ich uvádzal v pároch. Nebál sa aj celé roky nemeniť dizajn, ale s pridávaním výkonu a nových funkcií sa každá generácia stále predajným hitom. Všetko začalo na začiatku letných prázdnin pred 12 rokmi. Hoci je výkon často len číslo, ktoré nemusí mať až takú objektívnu výpovednú hodnotu a viac záleží na bežnom každodennom používaní, môžu ukázať posun. Napríklad v teste Geekbench dosiahol prvý iPhone 143 bodov. iPhone 5S z roku 2013 už dosahoval okolo 1 330 bodov (v single core teste, prvé iPhony boli jednojadrové), teda bol desaťnásobne výkonnejší. Najnovší iPhone Xs dosahuje okolo 4 800 bodov.

12 rokov iPhonov. Takto vyzerali a fungovali kultové smartfóny od Applu

iPhone (2007) - Aj teraz sa dá pozrieť tlačová konferencia, na ktorej Steve Jobs predstavil prvý mobil od Applu a nastavil latku predstavovania hardvérových noviniek. Zároveň vytvoril nový segment. Smartfóny sa už predávali aj pred iPhonom, ale boli to pomerne ťarbavé zariadenia určené pre profesionálov, väčšinou s mobilnou verziu Microsoft Windows. Bez dôrazu na jednoduchosť a prehľadnosť, bež možnosti pohodlného ovládania prstom a na to naviazaný operačný systém. Ako S. Jobs pri premiére povedal, iPhone bol kombinácia vtedy už rozšíreného a populárneho iPodu, ku ktorému pridali mobil a internetové zariadenie. Bol to prvý masovo predávaný smartfón so širokouhlým dotykovým displejom bez hardvérovej klávesnice.



iPhone, niekedy nazývaný tiež iPhone 2G, mal rozmery 115 x 61 x 12 mm, hmotnosť 135 gramov, telo s 3,5-palcovým displejom s rozlíšením 480 x 320 bodov a 2 Mpix fotoaparát, bez selfie kamery. Kapacita batérie bola 1 400 mAh. Do obchodov dorazil v júni 2007 a stál 499 dolárov (po započítaní inflácie okolo 618 dolárov), respektíve 599 dolárov za 8 GB verziu. Predával sa len cez mobilného operátora Cingular. Na danú dobu to bola naozaj prémiová cena. Už po lete sa Apple rozhodol znížiť ju na 399 dolárov.

