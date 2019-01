Ace Combat 7, Onimusha a Senran Kagura: Videoherné legendy sú späť Dve série, ktoré kedysi brázdili ešte PlayStation 2 konzoly sa vrátili. Akčná sekačka i lietanie vo vzduchu už dlho neboli také zábavné. A k tomu konečne novinka v hlavnej línii Senran Kagura s dobrou hrateľnosťou.

Ace Combat 7 (Xbox One, PS4, PC)

Posolstvo série Ace Combat bolo jednoduché už v čase prvého dielu na PlayStation dávno v roku 1995. Mať zábavnú polorealistickú akčnú hru s lietadlami, ktoré by sa dali ľahko ovládať a umožnili hráčom ľahko páliť po cieľoch, získavať veľké body a možno sledovať dobrý príbeh. Aspoň v štýle Top Gun. Tentokrát sa autori pokúšajú o globálny konflikt národov, núkajú mnoho nečakaných momentov a hrajú sa s očakávaniami hráča naplno – podarilo sa vám splniť veľa cieľov v tejto misii? Fajn, ale to neznamená, že celá skončí dobre! Japonská narácia opäť raz využíva fiktívny svet inšpirovaný skutočnými národmi, môžete tipovať kto je kde a aké sú jeho motivácie vo svete. Dvadsať misií v kampaní má silné i slabé chvíle, no oplatí sa ju dokončiť. >>

Zdroj: Bandai Namco Entertainment