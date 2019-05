Bláznivý Table Top Racing, kontroverzná Moero Chronicle Hyper: Ako sa robia hry bez veľkých rozpočtov Table Top Racing, Moero Chronicle Hyper a Dark Devotion nelákajú na známe lokality. Nemajú za sebou ani veľké štúdiá. Ide skôr o menšie netradičné koncepty. No aj tak vás dokážu zamestnať na dlhé hodiny. Ak budete ochotní prekonať isté prekážky a výzvy...

Table Top Racing: World Tour – Nitro Edition (Switch)

Staré dobré Micro Machines sa už asi nevrátia do plnej formy, ale to neznamená, že sa v brandži nenájdu nadšenci, ktorí by podobný koncept nedokázali oprášiť. Preteky autíčok na stoloch plných bežných vecí nie sú vôbec márny námet, lebo dokáže spájať pestré prostredia, kompaktné stroje a potom je už otázne, či si autori vystačia iba so súperením na čas alebo zaradia vyšší akčný stupeň a dajú vám aj zbrane. Table Top Racing patrí do druhej kategórie – páliť sa bude naplno. >>

Zdroj: Greenlight Games