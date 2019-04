Days Gone je ambiciózna zombie hra od Sony, zaujme aj advokát Phoenix Wright V súčasnom trende otvorených svetov a zombie hier je ťažké nájsť niečo odlišné. Sony a Bend Studio sa o to pokúšajú cez spojenie oboch žánrov v nebezpečnom Oregone. Phoenix Wright a Borderlands núkajú šancu kvalitného HD repete osvedčených hier.

Days Gone (PS4)

Bend Studio nepatrí medzi najväčšie dielne Sony, a radia sa medzi vlastných vývojárov, ktorí majú možnosť tvoriť áčkové hry so silným marketingom. Days Gone sa od začiatku rysoval ako menší projekt, no postupne sa nafúkol a svedčí o tom aj jeho rozsah: žiadna 10-hodinová akcia, ku ktorej sa už nevrátite, ale viac ako 50-hodinové dobrodružstvo s dobrým príbehom a silnými momentmi v otvorenom svete, ktorý skúmate podľa ľubovôle (v inštrukciách na recenzovanie bolo viac upozornení na spoilery ako v Avengers: Endgame). >>

Zdroj: Sony