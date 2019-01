Deep Sky Derelicts, Mutant Year Zero a Jagged Alliance: Záver roka patril aj stratégiám Populárny subžáner videohernej branže nepoľavuje. Záver minulého roka priniesol hneď tri tuhé stratégie. Ťahová taktika sa v každej z nich prenáša do dlhých hodín hrania.

Deep Sky Derelicts (PC)

Nenápadná sci-fi ťahová stratégia v dystopickej budúcnosti má dobrý dejový potenciál: ľudia sa delia na bohatých (žijú na hostinných planétach) a chudobných (živoria v exile z vesmírneho odpadu). Náš hrdina patrí medzi chudobu – a dostane veľkú šancu získať občianstvo medzi boháčmi, no musí nájsť vzácnu mimozemskú loď. Štandardne putuje s ďalšími dvomi žoldniermi rozličného druhu: môžete si zvoliť medika, technika, búchača či stopára, každý má iné vlastnosti i zbrane a najmä sa inak dopĺňa so zvyškom tímu. Cieľom je pokryť čo najväčšiu paletu schopností a čeliť nepriateľom. Veľa výzbroje padá z protivníkov, no zameranie postáv už nezmeníte. >>