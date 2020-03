Disident, biznismen s čudnou minulosťou aj aktivistka. Kto sú ľudia v novej vláde Designovaný premiér Igor Matovič v stredu dopoludnia oficiálne prezradil mená budúcich členov vlády. Najväčším prekvapením je bývalý spravodajský dôstojník Roman Mikulec na čele ministerstva vnútra, funkcie dostali aj dlhoroční aktivisti a ochranári Ján Mičovský a Ján Budaj.

Minister financií Eduard Heger z OĽaNO

Konzervatívny ekonóm, ktorý sa hlási ku kresťanstvu, bude riadiť štátnu kasu v ťažkých časoch pre slovenskú ekonomiku. Bude bojovať nielen s blížiacou sa recesiou, ale aj s rozhadzovačnými plánmi vlastnej koalície.



Po študentských prácach sa po univerzite uchytil ako junior konzultant v americkej firme Cubic applications. Tá pracovala pre Ministerstvo obrany Slovenska. E. Heger pomáhal vytvárať dlhodobé plány na rozvoj a reformu slovenskej armády. V tom čase Slovensko vstúpilo do NATO (2003), takže pomoc americkej firmy bolo zrejme vítaná.



Pre Američanov pracoval štyri roky a potom si odskočil do celkom inej sféry. V roku 2005 začal robiť manažéra v Spoločenstve pri Dóme sv. Martina v Bratislave. Toto kresťanské spoločenstvo viedol dva roky. Ešte aj dnes je tam aktívny ako vedúci pastierského tímu. Na webe spoločenstva sa píše aj to ako E. Heger našiel cestu k viere.



Od roku 2007 podniká s Jurajom Drobom (SaS), ktorého firma Old Nassau Imports rozbehla úspešnú značku Double Cross Vodka. Ich spolupráca sa však začala ešte skôr.



„S Jurajom Drobom sa poznáme dlhé roky, na projekte exkluzívneho produktu, ktorý v USA robí dobré meno Slovensku, spolupracujeme od roku 2004,“ povedal E. Heger v rozhovore pre DennikN v lete 2017.Vodka s dvojkrížom na fľaši sa predáva v luxusných baroch na Manhattane. Dobrým marketingom exkluzivity a dizajnom fľaše sa mohla predávať za viac ako 50 dolárov. Aj na Slovensku sa táto vodka predáva za viac ako 50 eur.Drahá vodka sa však vyrába v Starej Ľubovni v liehovarníckej spoločnosti GAS Familia.



E. Heger rozbiehal predaj tejto vodky na Slovensku ako country manažér a vydržal to skoro desať rokov. Budúci minister bol dva roky aj konateľom firmy Old Nassau Imports Slovakia, až pokým nenastúpil do parlamentu vo farbách OľaNO v roku 2016. Prečítajte si článok o Eduardovi Hegerovi.

Zdroj: TASR