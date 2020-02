Dreams (PS4)

Dreams je snová hra i editor fantázií, Darksiders: Genesis akcia ako Diablo

Najnovšia trojica ponúka výpravy do úplne odlišných svetov. Journey to the Savage Planet z vás urobí moderného stroskotanca na futuristickej planéte, kde chcete kolonizovať prostredie i prežiť. Darksiders: Genesis je štylizovaná akčná RPG s dvomi jazdcami Apokalypsy a odohráva sa na predmestí Pekla a je plná démonických protivníkov. Ponuku však vedie PS4 exkluzivita Dreams, ktorá po siedmich rokoch je vytúženým titulom pre tých, čo sa nielen radi hrajú, ale vytvárajú si vlastné hry podľa svojej fantázie.