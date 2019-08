Dvakrát Wolfenstein a They Are Billions: Nacisti a zombies v letnej várke Známa herná séria Wolfenstein prináša v lete dve nečakané odbočky namiesto klasického pokračovania. Prvá poteší milovníkov co-op akcií a druhá vyskúša nemalý potenciál virtuálnej reality. Kto nemá v láske boj s nacistami, môže uprednostniť nápaditú stratégiu, kde budujete základňu, aby sa na ňu vrhla masa zombies.

Wolfenstein: Youngblood (Xbox One, PS4, PC)

Alternatívny svet Wolfensteina pokračuje a hrateľnosť prenáša na ďalšiu generáciu. Dve dcéry hrdinu W. J. Blazkowicza sa vydávajú do okupovaného Paríža, aby hľadali svojho otca. Herné pravidlá sú kvôli deju odlišné: Jess a Soph nemajú toľko skúsenosti z akcie a ich prvé nasadenie môže na nich zanechať isté stopy, ale potom sa dostanú do lokálneho odboja, začnú sa angažovať v akcii a sú súčasťou väčších udalostí. Príbeh sa sľubne rozbieha, neskôr odíde do úzadia a mihne sa akurát pár čriepkov okolo rodiny a dvojičiek...

