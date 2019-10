Dvere Európy, klimatický chaos a čo špekulujú na jazere Pozrite si týždeň vo svete cez objektív fotografov (staršie vydania)

Dvere Európy, klimatický chaos a čo špekulujú na jazere

8. október 2019 – Pracovníci zostavujú plávajúce člny so solárnymi panelmi v priehradnej nádrži Lac des Toules vo švajčiarskom Bourg-Saint-Pierre. Po dokončení bude plávajúca stanica so solárnymi panelmi pozostávať z 36 plávajúcich člnov s rozlohou 2 240 štvorcových metrov, pričom za rok by mala zabezpečiť dodávku 800-tisíc kilowatthodín (kWh) elektriny, čo je ročná spotreba energie pre približne 220 domácností.

Zdroj: TASR / AP