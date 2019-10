FIFA 20 berie futbal do ulíc, Concrete Genie je magická behačka o šikane, The Surge 2 a Dragon Quest XI dlhé RPG V jesennej ponuke nesmie chýbať nový ročník FIFA, kde autori ponúkajú najmä cool verziu futbalu 3 na 3 či 4 na 4 vo Volta móde. Sony núka nádhernú behačku s hlbším podtónom Concrete Genie. A milovníci RPG sa môžu tešiť na tuhú západnú futuristickú Surge 2 i skvelú JRPG Dragon Quest XI na Switch.

FIFA 20 (PS4, Xbox One, PC)

Prichádza so železnou pravidelnosťou, v UK láme rebríčky predajov, aj u nás patrí medzi najobľúbenejšie hry. FIFA je rokmi overená séria, ktorú EA Sports neustále vylaďujú do inej podoby. Tri roky po sebe sa venovali chlapcovi menom Alex Hunter a pripravili mu príbehovú trilógiu, ale nový ročník necháva starých známych za sebou a chce sa venovať inému fenoménu: žezlo preberá pouličný futbal v móde Volta, kde hrajú 3 na 3, 4 na 4. i 5 na 5. Máte aj možnosť vytvoriť si vlastného hrdinu, ponoriť sa naplno do príbehu chalana či dievčiny.

Zdroj: Electronic Arts