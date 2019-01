Game of Thrones finale

Game of Thrones končí, The Witcher sa začína: Top 12 očakávaných seriálov roku 2019

Posledné dva-tri roky to divák mohol tušiť, teraz už je to úplne zrejmé. Televízne seriály by sa už pokojne mohli začať nazývať filmové seriály. Nie iba s ohľadom na výšku rozpočtu, ktoré do nich tvorcovia nalievajú. Ale aj tým, že čoraz častejšie sa v nich objavujú áčkove hollywoodske filmové hviezdy ako Emma Stone, Nicole Kidman alebo Henry Cavill. Aj v roku 2019 nás čakajú veľké trháky na pokračovanie, dokonca dvojakého druhu. Najprv to sú zaujímavé novinky zo sveta Star Wars, komixových superhrdinov aj komediálnych upírov z Nového Zélandu. Tým druhým sú zas slávne a úspešné seriály, ktoré v priebehu budúceho roka odvysielajú svoju poslednú časť. Tešiť sa môžeme ale aj na pokračovania titulov, ktoré si za svoje prvé série odniesli mnohé ocenenia a vytvorili si milióny fanúšikov.