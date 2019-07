Indie prekvapenia: Politická satira Irony Curtain a sci-fi Citizens of Space Zatiaľ čo filmový biznis dosahuje neraz v júli pomyselný vrchol roka a má najväčšie blockbustre, herný si dáva skôr pauzu a zbrojí na jeseň. Pauzu využívajú mnohí menší vývojári na uvádzanie svojich titulov a tento raz je tu retro akcia, sci-fi RPG a poľská adventúra Irony Curtain.

Irony Curtain (PS4, Xbox One, PC) Máloktorá hra sa otvorene hrá so sociálnym systémom štátu alebo politickým režimom. Poliaci neváhali a Irony Curtain nie je iba šikovná slovná hračka so železnou/ironickou oponou, ale poctivá adventúra ako zo starých čias. Akurát sa odohráva vo fiktívnej krajine Matryoshka (alegória asi vieme na čo) a berie si na paškál isté archetypy ako komunizmus i rôzne línie Studenej vojny. Pre hráčov v našich končinách má táto hra istú pachuť alebo aj lepšie priblíženie sa k minulým reáliám...

Zdroj: Artifex Mundl