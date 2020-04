Jedno z najlepších Call of Duty a Resident Evil 3 v parádnych remakoch Najlepšie hry sa neraz dočkajú pokračovania. Ale niektoré legendárne kúsky dokážu autori oprášiť a venovať im lepší grafický kabát, šikovné rozšírenia alebo slúžia ako finálna verzia pôvodného nápadu. Dnešný výber má tri silné reprízy a dve zaujímavé pokračovania.

Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered (PS4, neskôr Xbox One, PC)

Jedna z najlepšie predávaných a najvýraznejších hier Call of Duty série sa dočkala pred pár týždňami novej verzie: príbehová kampaň Modern Warfare 2 získala novú grafiku a môžete si znova zastrieľať v osvedčených misiách z minulosti so známymi hrdinami. Zároveň slúži tento remaster ako dobrý test časom: ako zostarla akčná hra za viac ako 10 rokov, nepôsobí už archaicky? Nie je príliš krátka? A nechýba jej multiplayer? Autori totiž argumentujú, že mapy postupne pridávali do iných dielov série, ale kampaň toľko pozornosti nemala.

Zdroj: Activision