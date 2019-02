Kingdom Hearts 3 a The Liar Princess: Videoherné akcie z rozprávkových svetov Recenzia | Rozprávkové svety sa dajú spracovať rozličným spôsobom. Môžete si vymyslieť vlastný, inšpirovať sa inde alebo si zohnať silnú licenciu a rozvíjať už známe príbehy. Oba japonské tituly sú výbornými ukážkami ako sa dá s nimi a v nich hrať.

Kingdom Hearts III (PS4, Xbox One)

Kingdom Hearts je ikonická séria z čias PlayStation 2, ktorá prišla so zaujímavým nápadom. Vytvorila tri nové postavy, pridala k nim tucet ďalších zo známych hier Final Fantasy a poslala ich do Disneyho svetov: džungľa z Tarzana či Agrabah z Aladina boli skvelé miesta. Aby bola prepojenosť svetov vysoká, hlavný hrdina Sora putuje s Donaldom a Goofym, ktorí v hre figurujú ako poddaní kráľa Mickeyho (ktorý sa dá dokopy s druhým hrdinom Rikku, čo je Sorov kamoš). Rýchlo vyšiel aj druhý diel, ktorý nás poslal opäť inde (Piráti Karibiku či 100-akrový les Macka Pú) a potom museli fanúšikovia 13 rokov čakať na finále trilógie. Je tu, má nové svety, pre nováčikov aj rekapitulácia deja (je to spočiatku guláš, ale gro pochopíte) a vynikajúco sa hrá. >>