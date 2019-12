Last-minute herné tipy pre rodičov a ich ratolesti Hoci mnohí kupujú darčeky rovno pod vianočný stromček alebo s čerstvou konzolou, mnohí budú riešiť dilemu čo zohnať aj po 24. decembri. Výhodou povianočných nákupov bývajú aj výhodné ceny či nové akcie, ktoré neraz začínajú ešte počas sviatočného trojdnia. Ak ste tieto chuťovky nekúpili, zvážte ich.

Just Dance (Xbox One, X360, PS4, PS3, Switch, Wii, Wii U, PC)

Táto tanečná séria má po 10 rokoch stále čo ponúknuť. A jej výhodou je, že každý rok vychádzajú nové diely, takže ak budete hľadať vo výpredajoch, bez problémov nájdete kusy za 10 eur. Ak nie sú vaše deti vysadené iba na najnovšiu hudbu, pokojne si vystačíte aj so starším ročníkom 2014 či 2015 na novšej konzole ako Xbox One či PS4. Majitelia Xbox One môžu skúsiť hrať niektoré verzie ešte aj s Kinectom, na PS4 sa dajú využiť Move ovládače. Pri Switch sa dá tancovať s Joy-Con ovládačom v ruke, ktorý sníma váš pohyb.

Zdroj: UbiSoft