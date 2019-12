Dajú 77 pravidiel a pocit, že ste v armáde. Ako vyzerá bežná práca na úrovni

Dajú vám 77 pravidiel a pocit, že ste v armáde. Ako vyzerá bežná práca na úrovni

Nihon Kocu je jedna z najväčších taxislužieb v Japonsku. Firma vyžaduje od taxikárov, aby nosili oblek a kravatu. Biele rukavice povinné nie sú. Nesmú mať však tetovanie, nosiť slnečné okuliare a muži musia byť oholení. Firma vytvorila brožúru so 77 pravidlami. Zahŕňajú ako a kedy hovoriť so zákazníkmi, ako sa starať o vozidlo alebo kedy majú pomôcť pri otváraní dverí. Je to ako v armáde, hovoria zamestnanci pre agentúru AP. V Tokiu sa zarába od 450 do 550 amerických dolárov za 18-hodinovú pracovnú službu. Taxikár si berie polovicu, druhú polovicu si necháva taxislužba.