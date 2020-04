Mesto miest bez ľudí. Ako vyzerá takmer prázdny New York

V bežné dni sa v uliciach New Yorku kliesnia autá, taxíky, autobusy či zásobovacie vozidlá. Chodci sa tlačia a ponáhľajú do a z práce. Nájsť si v americkom veľkomeste kúsok súkromia býva problém. V čase pandémie to však vyzerá úplne inak. Ulice zívajú prázdnotou, život sa prakticky zastavil. Pozrite sa, ako to vyzerá v jednej z najväčších svetových metropol počas koronakrízy.