Mortal Kombat 11, Neo Atlas 1469 a SteamWorld Quest: Jarná herná nádielka je silná Videoherný apríl nebol bohatý na kvantitu, ale priniesol viaceré originálne a prepracované tituly. Známa bojovka Mortal Kombat má už jedenásty diel, v ktorej sa starí-známi spájajú s novým obsahom. SteamWorld Quest je taktická RPG, kde bojujete pomocou postáv a ich kariet. Neo Atlas 1469 má skvelý námet: ako námorní admiráli objavujete svet a čaro obchodu na konci stredoveku.

Mortal Kombat 11 (Xbox One, PS4, Switch, PC)

Krvavé bitky a turnaje sú späť a tentokrát ich Warneri servírujú so skutočne bohatým obsahom. Už len ak chcete zdolať všetky časti tutoriály, treba si pripraviť niekoľko hodín času: učíte sa všetko: základné kopy a údery, špeciálne, využívanie prostredí, fatálne údery pri 30% zdravia, bloky atď. A do toho pokročilé tipy, boj so zbraňami, finesy pre jednotlivé postavy. Je tu toľko lekcií, až nadobudnete pocit, že pôvodný Mortal Kombat s pár postavami je preč a toto je iná robustná hra. >>

Zdroj: Warner Bros. Interactive Entertainment