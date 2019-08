Mutant Year Zero: Road to Eden – Seed of Evil (Switch, PS4, Xbox One, PC)

Mutant Year Zero a Age of Wonders Planetfall: Keď naozaj záleží na taktike

Leto prekvapivo prináša dva strategicky zamerané tituly. Mutant Year Zero je akčná taktická hra, kde sa s bizarnými postavami (zmutovaný káčer, prasa i jeleň) boríte v náročných prostrediach a chcete prežiť. Age of Wonders: Planetfall prenáša koncept taktickej stratégie do vesmíru, kde putujete po planétach.