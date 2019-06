O sedem metrov. Úžasný záber, ktorý varuje pred budúcnosťou Pozrite si týždeň vo svete cez objektív fotografov (staršie vydania)

13. jún 2019 – Psy, ktoré ťahajú sane, sa brodia vo vode topiaceho sa ľadovca v severozápadnom Grónsku. Štúdia publikovaná v Science Advances ukázala, že ľadová pokrývka Grónska by sa mohla úplne roztopiť v priebehu najbližšieho tisícročia, ak budú emisie skleníkových plynov pokračovať súčasnou mierou. „Čo robíme teraz, vo veľmi blízkej budúcnosti, pokiaľ ide o emisie... bude mať veľký dlhodobý vplyv na ľadovú pokrývku Grónska a ak sa tá roztopí, aj na výšku morskej hladiny a ľudskú spoločnosť,“ uviedol Andy Aschwanden, hlavný autor z Geofyzikálneho ústavu Aljašskej univerzity vo Fairbanks. Vedci vytvorili model roztápania grónskeho ľadu založený na presnejších údajoch, podľa ktorého by tento proces pri súčasnom tempe mohol v najbližších 200 rokoch prispieť k nárastu hladín mora o 48 až 160 centimetrov, čo je o 80 percent viac než doterajšie odhady. Ak by sa roztopila celá ľadová pokrývka Grónska, hladina svetového oceánu by stúpla o sedem metrov.

Zdroj: TASR / AP