Odrezali most. Zlú a lacnú oligarchickú šou nechcú

6. február 2019 – Na snímke z videa nákladná cisterna a nákladné prívesy blokujú most, po ktorom mala prísť humanitárna pomoc z Kolumbie na predmestí Cucuty, na kolumbijskej hranici s Venezuelou. Venezuelská armáda zablokovala most na hranici s Kolumbiou, po ktorom mala byť dopravená humanitárna pomoc. Opozíciou ovládané venezuelské Národné zhromaždenie varovalo venezuelské ozbrojené sily, ktoré sú na strane prezidenta Nicolása Madura, aby neblokovali prísun humanitárnej pomoci. Opozičný vodca Juan Guaidó, ktorý sa 23. januára vyhlásil za dočasného prezidenta, tvrdí, že vo Venezuele hrozí smrť hladom vyše 300-tisíc ľuďom, ak sa k nim nedostane humanitárna pomoc. N. Maduro vyhlásil, že humanitárna pomoc má byť predvojom pre inváziu do Venezuely vedenú Spojenými štátmi. Celú humanitárnu operáciu označil za „zlú a lacnú oligarchickú šou“ a vyzval občanov, aby sa na ňu nedali nalákať.

Zdroj: TASR / AP