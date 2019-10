Päť hviezdičkový hotel na mori. Predstavili superluxusnú jachtu na vodíkový pohon

Holandská spoločnosť Sinot predstavila tento september v Monaku luxusnú jachtu na vodíkový pohon s názvom Aqua. Loď je dlhá 112 metrov. Poháňa ju elektrický pohon z palivoyých článkov na tekutý vodík. Jachta dopláva takmer sedem tisíc kilometrov - to znamená, že zo Spojených štátov by na jeden raz doplávala do Európy.