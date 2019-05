Plague Tale a Final Fantasy XII: Stredoveká adventúra a návrat legendy A Plague Tale: Innocence stojí na známych princípoch akcie, stealth a adventúry v reálnom prostredí ako aj na spolupráci postáv. Final Fantasy XII: The Zodiac Age je hit oprášený po trinástich rokoch, ktorý okrem lepšej grafiky ponúka rovnako skvelé postavy a ich prepletenú púť v politickej RPG dráme.

A Plague Tale: Innocence (Xbox One, PS4, PC)

Nová adventúra A Plague Tale nás zavedie do Francúzska v 14. storočí sužovanom morom a tisíckami krýs, ktoré zaplavili územie. Je to skvelý projekt, ktorý vás okamžite vtiahne dnu a pritom začína ľahko, prechádzkou 15-ročnej dcéry s tatkom, ktorý ju učí strieľať z praku či loviť diviaka. Lenže presvetlená púť jesenným lesom sa rýchlo mení, keď sa zrazu dostanú do temnejších častí – a to Amiciu čakajú ešte ďalšie rany osudu. Čoskoro jej urodzený pôvod a skúsenosti prežiť dostanú nové výzvy. >>

Zdroj: Focus Home Interactive