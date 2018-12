Agony (Xbox One, PS4, PC)

TOP a FLOP hry roka 2018

Bol to rok, ktorý priniesol očakávanú hru od Rockstar obrovského kalibru GTA. Viacerí distribútori oprášili a zreštartovali svoje značky do novej podoby (God of War) alebo siahli po osvedčenej klasike (SpyroTrilogy). Vývojári naplno objavili potenciál Switch (vrátane Blizzardu a výbornej verzii Diablo III) a všetci podľahli fenoménu battleroyale – niektoré značky už vädnú (PlayerUnknownBattegrounds prevalcoval Fortnite), do iných sa ešte fenomén infiltruje (Call of Duty, Battlefield). Nelenili západné, ani východné tímy, svetlo slávy zožali českí bratia (KingdomCome: Deliverance), potešila i silná slovenská RPG (Shadows: TheAwakening). Z celého roka vyberáme tri prepadáky, ktoré nemožno hrať ani s úškrnom a 10 víťazných titulov v jednotlivých aspektoch.