Tri RPG pecky na štart roka 2020 Prvý štvrťrok býva bohatý na japonskú i americkú produkciu, keď firmám končí fiškálny rok a šetria si sem potenciálne hity. Nová séria poteší fanúšikov RPG, ktorí túžia po nových zážitkoch, ale obsahuje aj silnú trilógiu hier vo výbornom balíku.

Children of Morta (Switch, PS4, Xbox One, PC)

Pre fanúšikov akčných RPG a la Diablo prišla nová chuťovka s viacerými obmenami. Children of Morta majú svet posadnutý skazou, ktorú treba vyhladiť a o to sa pokúša rodina Bergsonovcov. Každý člen má iné schopnosti a nahrádza bežne známe povolania (teda bojovník, mág, zlodej). Ako prvý chodí do akcie otec John, postupne sa dostanete k ďalším postavám – deti či strýko majú iné herné štýly. Vďaka tomu je hra variabilná a neupadne rýchlo do stereotypu. A keď sa vám v jaskyni nedarí, skúsite niekoho iného.

Zdroj: 11 Bit Studios