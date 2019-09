Tam, kde ich je najviac. Ako môže vyzerať takmer normálny život

Až tri milióny sýrskych utečencov, ktorí sa v súčasnosti nachádzajú na tureckom území a Európe, by sa mohli vrátiť do „bezpečnej zóny“, ktorá má vzniknúť na severe Sýrie, vyhlásil nedávno turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Turecko hostí vyše 3,6 milióna utečencov zo susednej Sýrie, vôbec najvyšší počet zo všetkých krajín. V tureckej verejnosti sa pritom objavujú náznaky odporu voči ich prítomnosti. R. T. Erdogan tiež varoval, že ak nebude poskytnutá dostatočná medzinárodná pomoc na podporu bezpečnej zóny, Turecko znova otvorí utečencom cesty do Európy.