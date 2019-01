Fotogaléria: Prerazili v cestovnom ruchu – žúrmi pred svadbou

Cestovná kancelária Vox Travel už 15 rokov rozvíja rodina Lisých zo Záhoria. Firma nešla do presýteného biznisu bežných dovoleniek, ktoré sú pod enormným cenovým tlakom, ale do segmentu, v ktorom sa dokonca stala jedným z najväčších európskych hráčov. Organizuje zájazdy na rozlúčky so slobodou.