Warhammer: Chaosbane (PS4, Xbox One, PC)

Warhammer, Total War a Layers of Fear 2: Jún priniesol rozmanitý žánrový mix

Hoci veľká pozornosť videohernej branže v prvej polovici júna smerovala na dianie okolo výstavy E3 v Los Angeles, vyšlo tiež niekoľko silných titulov, na ktoré sa oplatí pozrieť. Warhammer: Chaosbane skúša ďalší žáner vo svojom univerze (akčnú RPG), stratégia Total War: Three Kingdoms sa presúva do Číny, a Poliaci pokračujú s psychologickým hororom Layers of Fear 2.