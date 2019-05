Yoshi’s Crafted World (Switch)

Yoshi’s Crafted World a Our World is Ended: Switch stavil na rozmanitosť

Dnešná dvojica hier poteší hráčov na Switch a patrí do úplne odlišného spektra. Behačka s Yoshim je top voľba tejto pre celú rodinu, nováčikov i veteránov v žánri. To Our World is Ended je kultúrne výrazne iná hra a západné publikum bude miestami šokované z prístupu k obsahu.