Ako efektívne predávať nehnuteľnosti. Makléri vedia, že dôležité sú emócie

10.12.2019

Zvýšiť predaj nehnuteľností realitným maklérom pomôže vizualizácia priestorov, správny náborový mix a moderné technológie. Emócie však vždy rozhodnú.

Slovenský trh s realitami sa stretáva so silnou konkurenciou. A to aj vo vlastných radoch. Ak realitní makléri nenaskočia na nové trendy, čoskoro ich práve konkurencia preskočí. Ako im v tom pomáhajú digitálne technológie?

Moderným spôsobom inzerujú, prezentujú ponuku nehnuteľností klientom, uzatvárajú obchody. Jednoducho, všetko okolo nich, aj ich práca, sa digitalizuje. Tieto i ďalšie témy odzneli na 6. realitnej konferencii NARKS & TREND 2019.

Tí makléri, ktorí chcú dnes predať, kúpiť či prenajať nehnuteľnosť, by sa mali zamyslieť nad tým, čo robiť, aby boli efektívni. Vizualizácia je zatiaľ stále relatívne málo často používaným nástrojom pre online marketing na realitnom trhu, no je to aktuálny trend. Podľa Martina Lazíka, analytika Národnej asociácie realitných kancelárií, umenie predávať je rovnako dôležité, ako umenie prezentovať nehnuteľnosť tak, aby kupujúci reagoval pozitívne.

Vizualizácia uľahčuje rozhodovanie

Zákazníci sa vo všeobecnosti pri nákupoch zvyčajne riadia všetkými zmyslami. Presne tak je to aj s kúpou nehnuteľnosti. Čím je lákavejšia, tým viac dokáže zaujať na prvý pohľad.

„Vizualizáciou podporujeme v klientoch emócie. Hovorí sa, lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, a to platí aj v tomto prípade,“ spresnil na konferencii M. Lazík. Emócie v tomto prípade zohrávajú rozhodujúcu úlohu a až následne dokážu záujemcovia o nehnuteľnosť spracovávať aj racionálne informácie, podporené textom či hovoreným slovom.

„Každá ponúkaná nehnuteľnosť,

