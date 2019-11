Ako Dominik Hrbatý v biznise zarobil viac ako v tenise

09.11.2019, 15:00 | Ivan Haluza | © 2019 News and Media Holding

Tím funguje naozaj dobre iba vtedy, ak jeho líder zohľadňuje individualitu každého člena. A vysoká výkonnosť sa dá udržať len vtedy, ak už pri prvých náznakoch jej poklesu ide človek na istý čas radšej robiť niečo iné, ale obdobne prospešné. Aj o tom hovoril vo video nahrávke na nedávnej konferencii TREND Top manažment bývalý slovenský tenisový reprezentant a súčasný tréner slovenskej mužskej tenisovej reprezentácie Dominik Hrbatý.

Týždenník TREND s ním hľadal inšpirácie, ktoré nemusia byť platné iba v športe, ale aj v biznise. Hovoril napríklad o tom, že ak sa mu nedarilo v tenise, išiel trebárs na 50-kilometrovú jazdu bicyklom. Vyčistil si hlavu pri niečom inom. No nabral kondíciu aj pre samotný tenis. Opísal tiež to, ako dostal na vyššiu výkonnosť slovenský daviscupový tím. Z rozhádanej partie sa pod jeho vedením stala súdržná. Rozprával aj o svojich vlastných biznis aktivitách, lebo ako hovorí, iba tenis mu nestačí. Do nehnuteľností začal investovať ešte v čase, keď aktívne hrával. V biznise už pritom zarobil viac ako v tenise. A v športe pritom utŕžil celých sedem a pol milióna eur.