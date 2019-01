Ako začať elektronicky komunikovať s daniarmi

09.01.2019, 06:06 | Zuzana Kollárová | © 2019 News and Media Holding

Cez web daniarov budete musieť už do konca januára 2019 podať prvý dokument – daňové priznanie k dani z motorových vozidiel.

Najskôr sa musíte zaregistrovať na portáli Finančnej správy. Registráciu na elektronickú komunikáciu si však podnikateľ nemôže zamieňať s registráciou, výsledkom ktorej je pridelenie DIČ (daňového identifikačného čísla). Ak začínate podnikať a požiadate o registráciu na DIČ, nie ste tým automaticky zaregistrovaný aj na elektronickú komunikáciu s Finančnou správou.

Registrovať sa na to, aby ste mohli daniarom posielať dokumenty či daňové priznania cez web Finančnej správy, musíte cez jej portál. Nie je to komplikované, keďže daniari registráciu od júla zjednodušili tým, že registráciu a autorizáciu spojili do jedného kroku.

1. Občiansky preukaz, čítačka a softvér

Aby ste sa mohli registrovať na webe, musíte mať občiansky preukaz s čipom (eID) a čítačku. Tú vám mali vydať spolu s občianskym preukazom. Pred registráciou si musíte stiahnuť z portálu slovensko.sk ovládač na čítačku čipových kariet, aplikáciu na prihlásenie (eID a aplikáciu na kvalifikovaný elektronický podpis). Od 10. augusta 2018 je možné ovládače k čítačkám čipových kariet (Gemalto, Bit4id), aplikáciu na prihlásenie (eID klient) a aplikáciu pre kvalifikovaný elektronický podpis (D.Suite/eIDAS) stiahnuť a postupne nainštalovať prostredníctvom jedného inštalačného súboru. Trvá to do 15 minút.

2. Registrácia používateľa (pridelenie ID)

Výsledkom registrácie na webe Finančnej správy je, že podnikateľovi daniari

