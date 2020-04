Ako si nájsť novú prácu v čase epidémie. Zapnite video a oprášte kontakty

17.04.2020, 18:09 | Adrián Berecz | © 2020 News and Media Holding

Je jedno, v ktorej krajine alebo v ktorom sektore človek pracuje, pandémia bude mať dramatický vplyv na trh práce všade. Strach z krízy, ktorá prinesie veľké prepúšťania, pociťuje väčšina Slovákov a mnohí z nich takisto netušia, kde a ako si v tomto čase nájde novú prácu. Na otázku, ako si maximalizovať svoje šance pri hľadaní novej kariéry, odpovedajú viaceré personálne agentúry či HR konzultanti.

Svetová organizácia práce začiatkom apríla aktualizovala odhady vývoja zamestnanosti v čase koronavírusu. Predpovedá omnoho väčší prepad zamestnanosti ako počas veľkej finančnej krízy v roku 2009. Európa má byť jedným z najpostihnutejších regiónov, pričom Slovensko patrí k najohrozenejším krajinám na svete.

Neprehliadnite Skryté nástrahy dobrej myšlienky. Práca z domu nemusí byť peklo

Koronavírusová kríza postavila firmy pred obrovský experiment

Skryté nástrahy dobrej myšlienky. Práca z domu nemusí byť peklo Slovenské pracovné miesta patria k najohrozenejším na svete

Je jedno, v ktorom sektore človek pracuje, pandémia bude mať dramatický vplyv na trh...

Ku koncu roka bolo na Slovensku zamestnaných takmer 2,6 milióna ľudí. Najväčšia časť z nich, takmer 700-tisíc, pôsobila v priemysle. Okrem priemyslu pracovalo v najpostihnutejších sektoroch maloobchodu a veľkoobchodu 307-tisíc ľudí a v ubytovacích a reštauračných službách 108-tisíc ľudí. Spolu ide o vyše 1,1 milióna pracovníkov, čiže 44 percent z celkovej pracovnej sily.

Menej, ale stále ohrozenou skupinou, sú ľudia pracujúci v sektore umenia, zábavy a rekreácie, čo je 37-tisíc ľudí, a v doprave, kde pracuje 174-tisíc ľudí. Ak príde hlbšia ekonomická kríza, ohrozené budú aj pozície v stavebníctve (235-tisíc) a finančných službách (55-tisíc).

Strach z krízy Viac ako 70 percent Slovákov sa obáva ekonomickej krízy a prepúšťania v dôsledku nového koronavírusu, ukázal prieskum portálu Platy.sk, ktorého sa zúčastnilo vyše 900 respondentov. Najväčšie obavy potvrdili tí, ktorí pracujú v marketingu, strojárstve, cestovnom ruchu, v gastre, doprave a špedícii. Vo všetkých týchto odvetviach sa bojí viac ako 82 percent zamestnancov. Naopak, najmenší strach majú zamestnanci v poisťovníctve, informačných technológiách, školstve a zdravotníctve. V týchto odvetviach má obavy z prepúšťania menej ako 60 percent respondentov. Z hľadiska regiónov sú viac v nepokoji ľudia na západnom Slovensku ako na východe. Kým v Trnavskom kraji či Trenčianskom kraji má strach z hromadného prepúšťania takmer 80 percent ľudí, v Prešovskom kraji odpovedalo negatívne zhruba 64 percent respondentov. Prepúšťanie spôsobuje obavy najviac ľuďom v Žilinskom, Trenčianskom a Trnavskom kraji. Naopak, najpozitívnejšie vplyvy očakávajú ľudia v Prešovskom, Banskobystrickom či Košickom kraji.

Zastavené nábory a zdvojené pozície

V 15. týždni, teda od 6. do 12. apríla portál Profesia.sk evidoval 1 596 nových pracovných ponúk. Oproti minulému roku je to výrazný prepad, hovorí pre TREND Nikola Richterová. „Určite do toho zasiahla aj Veľká noc, ale treba zdôrazniť, že ten úpadok je veľmi citeľný práve vďaka spomaleniu ekonomiky. Za rovnaké obdobie minulého roka sme evidovali 5 371 nových pracovných inzerátov. Úpadok pritom sledujeme približne od 12. týždňa tohto roka.“

„Pracovných príležitostí začína ubúdať, pretože sa nám zastavuje ekonomika naprieč všetkými sektormi,“ súhlasí Martin Sokol z Trenkwalderu. „Slovensko teraz doháňa minulosť, teda slabé investície do vzdelania a výskumu.“

Najviac ohrozenými sú podľa neho aktuálne nižšie kvalifikované skupiny, kde kríza znova ukazuje, že sústrediť sa len na výrobu a export nie je najšťastnejšou cestou. „A to nehovorím ešte o automatizácii a robotizácii v tomto odvetví,“ dodáva.

Viacero spoločností zastavilo nábory, vyčkávajú, ako sa situácia ďalej vyvinie, podotýka Eva Sulovcová z portálu Kariera.sk. Mnohé firmy sa so zamestnancami dohodli na prechode z trvalého pracovného pomeru na polovičné úväzky, prípadne sa dohodli na úprave platov.

Väčšina firiem teraz ide takou cestou, v rámci ktorej po vyčerpaní všetkých možností ľudí prepúšťajú a u tých zamestnancov, ktorých si nechávajú, zdvojujú pozície.

Zdroj: Getty Images

Posuny a čakanie

Uchádzači si už zrazu nebudú môcť až tak vyberať, ale jednoducho reagovať na tie pracovné ponuky, ktoré aktuálne sú. Zároveň sa treba pripraviť na to, že ak už uchádzač reaguje na nejaké pracovné miesto, v aktuálnej situácii je väčšia pravdepodobnosť, že si bude konkurovať s väčším počtom ľudí.

Rapídny pokles pracovných príležitostí, neistota a z toho vyplývajúca opatrnosť pri prijímaní nových zamestnancov, pozastavené alebo natiahnuté výberové procesy, sumarizuje najväčšie súčasné prekážky v hľadaní práce kariérna poradkyňa Renáta Máčaiová.

„Mnohé spoločnosti nie sú nastavené na online výbery, posúvajú termíny pohovorov na čas, kedy bude možné ich robiť osobne. Potom tu je aj určitá strnulosť, neschopnosť myslieť pružne a prispôsobiť sa aktuálnym podmienkam na trhu práce. Môže to znamenať napríklad lipnutie na predstave

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť