Cestná daň má novinky, aj pre dedičov. A čas už len dva týždne

14.01.2020

Najbližší termín pre podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel je 31. január 2020, v ktorom sa vypočíta daň spätne za rok 2019.

Ak chcú podnikatelia náklady spojené s používaním auta zahrnúť do svojho účtovníctva, musia elektronicky podať a zaplatiť takzvanú daň z motorového vozidla. Majú na to už iba dva týždne. Platí to rovnako pre fyzické i právnické osoby. Pozor si treba dať na novinky, ktoré platia od tohto roka.

Od januára 2020 sa mení viacero predpisov. Podľa poradkyne Združenia podnikateľov Slovenska Jaroslavy Lukačovičovej sa po novom neplatí daň za vozidlá s prideleným zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim: písmeno M (novovyrobené vozidlá, novokúpené neevidované vozidlá, vozidlá používané na skúšobnú prevádzku), písmeno H (historické vozidlá), písmeno S (športové vozidlá s preukazom FIA alebo FIM), ktoré zároveň nie sú určené na každodenné používanie.

Nezdaňujú sa ani autá určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie sú určené na prepravu a sú v osvedčení o evidencii označené ako špeciálne.

Hlavné zmeny v cestnej dani

Daňové povinnosti pri tejto dani sú pre podnikateľov podľa hovorkyne Finančnej správy Ivany Skokanovej rovnaké ako vlani, nemenilo sa ani tlačivo pre podanie daňového priznania.

Isté novinky tu však predsa len sú. „Legislatíva priniesla za zdaňovacie obdobie roka 2019 len dve zmeny: jedna sa týka tlačiva oznámenia o zániku daňovej povinnosti a druhá toho, že ak je výška daňovej povinnosti nižšia ako 5 eur, daň sa neplatí,“ dodáva hovorkyňa pre TREND.

Oznámenie je teda zmenené a podáva sa elektronicky ako príloha všeobecného podania.

Prvý raz v januári 2020 treba pri zániku daňovej povinnosti podať oznámenie na štruktúrovanom tlačive, vydanom Finančným riaditeľstvom, potvrdzuje pre TREND aj účtovná poradkyňa.

„Ak daňovník celý minulý rok neúčtoval o vozidle ani neevidoval výdavky s tým spojené, teda nepoužíval ho na podnikanie, zanikla mu povinnosť k tejto dani k 31. decembru 2018. Do konca januára tohto roka to musí oznámiť správcovi dane už na novom tlačive,“ podotýka.

Nielen podať, ale aj platiť

Pred pár dňami začala finančná správa rozposielať predvyplnené daňové priznania k tejto dani. Dostávajú ho podnikatelia, ktoré majú aktívnu elektronickú schránku, zároveň vlani podali daňové priznanie za rok 2018 a ešte nepodali tlačivo za rok 2019. „Zaslali sme ho viac ako 180-tisícom daňovníkom,“ potvrdila I. Skokanová.

Do 31. januára 2020 musia podnikatelia a firmy podať nielen podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, ale ju zároveň aj zaplatiť. Povinnosť sa vzťahuje na všetky vozidlá, ktoré podnikateľ využíval na podnikanie v uplynulom zdaňovacom období.

„Podať daňové priznanie a platiť daň na Slovensku musia podnikatelia aj za tie autá, ktoré používajú na podnikanie v zahraničí a držiteľom ktorých je slovenský podnikateľ či firma,“ podotýka Ladislava Pozdechová, vedúca účtovného oddelenia Business Lease Slovakia.

Pozor na to, ak vozidlá na podnikanie síce vo firme nemáte, no vaši zamestnanci na služobné cesty využívali vlastné. „Zamestnávateľ musí aj tieto vozidlá zahrnúť do daňového priznania a zaplatiť daň v prepočte na počet dní, kedy sa využívali na podnikanie,“ dodáva odborníčka.

Pozor na to, kto je majiteľ

Držiteľ vozidla sa však nie vždy rovná majiteľ vozidla. „Daň platí ten, kto je ako držiteľ zapísaný v osvedčení o evidencii vozidla,“ vysvetľuje L. Pozdechová. Pri operatívnom lízingu podnikateľ daň neplatí, pretože držiteľom auta je lízingová spoločnosť a zaplatí ju ona.

Naopak, pri finančnom lízingu, treba podať daňové priznanie a daň zaplatiť v stanovenom termíne. Cenovo to výhodnejšie vychádza napríklad pre majiteľov elektromobilov či plug-in hybridov.

Novinky aj pre dedičov

Po novom od januára 2020 tiež platí, že daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k vydaniu potvrdenia orgánom Policajného zboru o odcudzení vozidla. Oznamovaciu povinnosť v tomto prípade majú aj dedičia za zosnulého. „Dedičia si ju musia splniť do troch mesiacov po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel," konštatuje účtovná poradkyňa.

Stále sa však stretáva s tým, že podnikatelia fyzické osoby si ešte nezvykli podávať uvedené tlačivo elektronicky.

„Pri výpočte predpokladanej daňovej povinnosti tiež často zabúdajú brať do úvahy vek vozidla a jeho výkon či počet náprav. To znamená, že ich povinnosť pre ďalší rok nie je ani zďaleka rovnaké číslo ako vypočítaná daňová povinnosť pre aktuálne obdobie,“ potvrdzuje J. Lukačovičová pre TREND.

Vychádzajú preddavky v roku 2020?



Preddavky na daň z motorových vozidiel na rok 2020 sa počítajú z predpokladanej dane na rok 2020. Tá je uvedená na riadku 40 daňového priznania za rok 2019.

Ak u niekoho presiahne daň viac ako 700 eur a maximálne bude 8300 eur, nevyhne sa plateniu štvrťročných preddavkov. Pokiaľ to bude dokonca viac ako 8300 eur, bude musieť platiť mesačné preddavky. Naopak, tejto povinnosti budú ušetrení tí, ktorým vznikne daňová povinnosť až počas roka 2020.