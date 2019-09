Chcete lacnejších ľudí? Pokľaknite pred technológiami

02.09.2019, 14:10 | Zuzana Kullová | © 2019 News and Media Holding

Firmám sa pre čoraz vyššiu cenu práce, vyššie príplatky za prácu i čoraz vyššiu minimálnu mzdu, pomaly neoplatí niekoho zamestnávať. Ľudia sú jednoducho drahí.

Nástup robotov u mnohých profesií už začal. Technológie sa neustále šíria a nahrádzajú činnosť človeka vo všetkých sférach života. Miesto ľudského hlasu v banke na infolinke počujete robotický automat, v supermarkete si tovar blokujete sami. A to je len začiatok.

Jeden robot nahradí viacero profesií

Tento trend potvrdzuje aj Nikola Richterová, PR manažérka portálu Profesia.sk, podľa ktorej momentálne automatizácia zasahuje najviac do priemyselnej výroby. „Práve v odvetviach ako automobilový priemysel, strojárstvo, či hutníctvo vidíme najviac možností, kde by ľudskú prácu vedeli nahradiť technológie. Stále však platí, že to neznamená, že by takéto firmy už nepotrebovali pracovnú silu vôbec, pracovné miesta nevymiznú, ale budú vo väčšej miere založené na obsluhovaní, kontrolovaní, či spolupráce práve s touto automatizovanou technikou.“

V priemysle technológie už neraz eliminovali viaceré profesie Ako pre TREND prezrádza Martin Morháč, riaditeľ spoločnosti Sova Digital,

