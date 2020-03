Čo zruší a dá Matovičova vláda podnikateľom? V sľuboch sa odráža populizmus

06.03.2020, 09:30 | Zuzana Kullová | © 2020 News and Media Holding

V súčasnej regulačnej džungli sú niektoré návrhy budúcich koaličných strán podľa odborníkov nereálne. Nápad platiť faktúry do poradia a zavedenie univerzálnej živnosti zhodili rýchlo zo stola.

Ľudia rozhodli. Chcú zmenu a tá práve prichádza v podobe novej formujúcej sa vlády. Zmeny kľúčových zákonov iba raz ročne, univerzálna voľná živnosť, zavedenie automatických povolení všade, kde to je možné, dobrovoľná možnosť používať gastrolístky.

To je je pár príkladov, ktoré pravdepodobne prídu na pretras v rámci predbežných koaličných rokovaní v ďalších mesiacoch pod vedením lídra hnutia Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) Igora Matoviča. Ten aktuálne rokuje o možnej štvorkoalícii so medzi stranami Sme rodina, SaS a Za ľudí.

Výsledky parlamentných volieb dávajú mnohým podnikateľom nádej na zlepšenie aj v tejto oblasti – nemuseli by konečne sa cítiť ako tzv. nepriatelia štátu. Otázne je, do akej miery to ostane len ich zbožným želaním, alebo sa stane skutočne po rokoch konečne realitou. Problémov, ktoré nad vznikajúcou budúcou vládou visia ako Damoklov meč, je totiž dosť.

Pekné sľuby podnikateľom... na papieri

Predseda hnutia OĽaNO ako víťaz parlamentných volieb a horúci kandidát na premiérske kreslo už verejne avizoval na svojej sociálnej sieti, že „bude lepšie“. Viaceré volebné programy budúcich koaličných strán obsahujú zaujímavé body pre podnikateľský sektor.

Môžu naznačovať ďalšie trendy, ale zatiaľ len na papieri. Viac svetla do toho môžu vniesť až následné koaličné rokovania, prípadne spoločné programové vyhlásenie vlády a potom každodenná realita.

„S rezervou beriem napríklad nápady na vytvorenie Národného informačného účtovného systému (Sme rodina), ale aj populárny nápad na zavedenie povinnosti platiť faktúry v poradí ako prišli (OĽaNO),“ hovorí predseda Združenia mladých podnikateľov Slovenska (ZPMS) Ján Solík. Cieľ a zámer tohto nápadu sú síce podľa neho správne, ale navrhované riešenie môže spôsobiť mnoho praktických ťažkostí.

Rovnako je to s nápadom, že si podnikatelia budú môcť všetky svoje povinnosti zistiť na jednom webe alebo jednom mieste (Za ľudí). Znie to podľa J. Solíka veľmi dobre a každý by sa určite potešil, ale v súčasnej regulačnej džungli je to nereálne.

„Pri aktuálnom množstve povinností si neviem si predstaviť dotazník, na základe ktorého by systém prišiel na to, kto ste a čo všetko sa vás týka. Máte iné povinnosti ako platca DPH a ako neplatca DPH. Iné ako firma ktorá má zamestnancov a iné ako firma, ktorá ich nemá. Iné keď firma zamestnáva domácich a iné keď zahraničných zamestnancov,“ objasňuje pár príkladov z praxe J. Solík. Faktorov, ktoré ovplyvňujú zoznam povinností, sú stovky.

Treba triezvy pohľad na biznis

Plány nového vládneho kabinetu

