Dal košom Jaguaru, aby rozbehol vlastný biznis

Aj pod jeho perom vznikli návrhy niektorých legendárnych áut. Napriek tomu sa po pätnástich rokoch rozhodol Ian Callum dať výpoveď na lukratívnej stoličke šéfa dizajnu značky Jaguar. Svoje remeslo však v novom a vlastnom biznise nevešia na klinec, chce sa posunúť na ďalšiu úroveň. Aj preto ho teší, že značka, ktorú rozbieha, nesie jeho meno.

Pätnásť rokov ste pracovali ako šéfdizajnér značky Jaguar. To už znamená tvoriť históriu, najmä keď ide o takúto legendu. Čo toto obdobie a kariéru vystihuje najlepšie?

Za svoj vrchol v tomto smere považujem azda samotnú možnosť pracovať pre Jaguar a určovať jeho vzhľad, ktorý mal byť skvelý a moderný zároveň. To bol štandard ešte keď som vyrastal. Dnes môžem byť hrdý, že som Jaguaru pomohol vrátiť istý zlatý štandard, urobiť ho opäť relevantným.

Čo rozhodlo, že začínate odznovu, vo vlastnom podnikaní a rovnakej oblasti?

Nemám pocit, že znovu začínam. Už som len nechcel pracovať v korporácii, hoci zakladám novú. Ale teraz mám pocit, že sa posúvam ďalej, na ďalšiu úroveň. Na novú úroveň nezávislosti. Príde čas, keď to musíte pre seba urobiť, aby ste si dokázali, že stále viete robiť veci, o ktorých si myslíte, že ich dokážete.

Toto je podľa mňa v živote veľmi dôležité. Dokážete to urobiť iba vystúpením z vašej zóny komfortu a vonkajších obmedzení. Miloval som svoj skvelý tím okolo seba, ale teraz sa chcem vrátiť späť ku skutočnej kreativite. Päťdesiat rokov som sa jej priúčal a teraz to chcem uviesť do praxe na svojich vlastných projektoch.

Považujete sa viac za dizajnéra alebo nachádzate v sebe aj podnikateľa?

Napriek tomu, že musím v rámci svojej novej firmy premýšľať aj biznisovo, trvám na to, že chcem byť naďalej najmä dizajnérom. Takým, ktorý však ráta aj s odhadmi a rizikami, aby dosiahol dobrý dizajn.

Moja motivácia v novom podnikaní je pre mňa osobne skôr kreatívna než finančná. Mám okolo seba tím, ktorý keď treba myslí aj na peniaze. Ja sa chcem vrátiť k podstate kreativity, prijať výzvu vyrobiť niečo úžasné a osobné.

Na rozbeh vlastného biznisu a značky však musíte mať aj isté finančné zázemie. Hľadáte aj investorov?

V súčasnosti mám dostatočnú podporu a množstvo práce. Vnímam to tak,

