Domáca pálenica? Nebude to jednoduché ani lacné

Už v budúcom roku bude môcť v každej domácnosti rozvoniavať domáci destilát. Kto sa tešil, že bude doma páliť alkohol, to však nebude mať vôbec jednoduché.

Ľuďom, ktorí doteraz vozili svoje ovocie páliť do oficiálnych páleníc, sa ani po zmene neoplatí kupovať si domov vlastné destilačné zariadenie. A v prípade, že niekto mal doma podomácky vyrobenú pálenicu, ktorú doteraz potajme používal, nebude ju môcť zlegalizovať.

Páliť bude možné len na certifikovanom zariadení s maximálnym objemom sto litrov. Cena takýchto destilačných prístrojov začína nad úrovňou 800 eur, tie lepšie stoja viac ako tisícku. Menšie zariadenia sú lacnejšie, no destilácia trvá dlhšie.

Do 15 dní od kúpy je potrebné destilačné zariadenie nahlásiť ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a aj colnému úradu. Ministerstvo potom zašle potvrdenie o držbe destilačného zariadenia. Do 15 dní od jeho prijatia je nutné požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie súkromných výrobcov destilátu. Colníci následne zariadenie zabezpečia tak, aby ho nebolo možné použiť bez povolenia colného úradu.

Colníci ako doma

Majiteľ destilačného zariadenia bude musieť intenzívny

