Fiľakovský výrobca nábytku: Na 60 percentách mzdy vydržíme najviac tri mesiace

01.04.2020, 14:00 | Zoltán Rácz

Pred pár dňami oznámil veľký výrobca nábytku Decodom z Topoľčian, že v dôsledku koronavírusu hromadne prepustí 903 z 1170 zamestnancov. TREND v tejto súvislosti oslovil Jána Vrabca, konateľa a spolumajiteľa nábytkárne Ekoltech, ktorá má prevádzku vo Fiľakove. Firma mala vlani tržby viac ako 67 miliónov eur a vykázala stratu tri milióny eur. Na konci rozhovoru je aj stanovisko trojky drevárskeho biznisu IKEA Industry Slovakia k aktuálnej situácii.

Aká je aktuálne situácia vo vašej spoločnosti?

Máme viac ako 80-percentný prepad tržieb. Sme totiž nadviazaní na spoločnosť IKEA, ktorý je náš 99-percentný odberateľ. Keďže má možno s výnimkou Nemecka a Švédska po celom svete obchodné domy zatvorené, nové objednávky klesli doslova na nulu, a to najmenej na obdobie troch týždňov.

Sčasti ide IKEA údajne otvárať ázijský trh, hlavne Čínu, teda tam, kde to ochorenie už má klesajúci trend. Pre nás to aktuálne znamená jednozmenná prevádzka už od minulého týždňa z pôvodne trojzmennej. Ostatní zamestnanci sú doma so 60-percentnou mzdou.

No a od pondelka sa na minimálne tri týždne prevádzka už zastaví. Zamestnanci určite zostanú doma do konca apríla. Ale ťažko povedať, čo bude. Situácia sa rýchlo vyvíja.

Ako vám pomôžu opatrenia vlády?

Zvažujeme, akým spôsobom sa k nim postaviť. Zatiaľ navrhované opatrenia pre veľké podniky nepovažujeme za dostatočné, aby to podniky našej veľkosti – v prípade dlhšieho výpadku odbytu – ustáli. Čo ďalej?

Chápem, že tých zdrojov nie je dostatok. Ak je toto prvý nástrel, nech je tak. Ale ak má tento stav trvať do konca júna či do začiatku júla, aj my budeme musieť pristúpiť k ďalšiemu prepúšťaniu.

Nevyzerá to veľmi ružovo. Tým nechcem vyvolávať paniku. Stav je taký, že šesťdesiat percent

